Penne com molho de tomates, abobrinha e cottage

Calorias: 352

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 105 gr de macarrão penne

. 50 gr de queijo cottage em temperatura ambiente

. 1/2 dente de alho

. 2 colheres (sopa) de cebola picada

. 1/2 abobrinha italiana picada

. 1 colher rasa (sobremesa) de hortelã picada

. Folhas de manjericão fresco

. 450 gr de tomates pelados, sem sementes e picados

. 1 colher (sopa) de azeite extravirgem

. Sal e uma pitada de pimenta calabresa seca

Modo de preparo:

Cozinhe a massa em água fervente abundante com sal. Coloque o queijo cottage na vasilha em que irá servir a massa e tempere com pouco azeite e sal. Solte bem o queijo. Encha uma concha com a água da massa, jogue na vasilha junto ao queijo e mexa. Para fazer o molho, refogue a metade inteira do alho em uma frigideira. Retire assim que ele ficar dourado. Depois, junte a cebola e refogue em seguida a abobrinha picada, tudo por 5 minutos. Feito isso, despeje as ervas frescas e o tomate. Deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos. Acerte o sal e coloque a pimenta. Após cozinhar a massa, escorra e despeje nessa vasilha. Em seguida, junte o molho. Se quiser, acrescente um pouco de queijo ralado.