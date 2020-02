Cozinhe os peitos de frango na água.

Escorra e deixe esfriar.

Desfie-os e reserve.

À parte, bata no liquidificador o milho com a água da lata.

Acrescente o molho de tomate e o creme de leite sem soro.

Bata ligeiramente.

Misture o creme ao frango, mexa com uma espátula, tempere com sal.

Forre um refratário de 30 x 21,5 cm com a mussarela, despeje o creme com o frango e cubra com o requeijão.

Leve ao forno por 25 minutos e sirva.