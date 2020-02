Pavê de chocolate

Calorias: 296

Categoria: Pavê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 caixa de biscoito champanhe

. 1 lata de leite de vaca desnatado (use a lata de leite condenado como medida)

. 5 colheres(sapa) de chocolate em pó

. 1 colher rasa (chá) de manteiga

. 1 lata de leite condensado light

. 4 colheres de açúcar light (à venda nos supermercados)

. 2 ovos

. 1 lata de creme de leite sem soro

. Gotas de essência de baunilha a gosto

. Sementes de romã para decorar

Modo de preparo:

Misture o leite com o chocolate em pó e a manteiga. Leve ao fogo e mexa até levantar fervura. Apague o fogo e deixe esfrias. Fure os biscoitos com um garfo e molhe-os nessa mistura. Arrume-os em um refratário e reserve. Leve ao fogo o leite condensado, as duas gemas e a essência de baunilha. Desligue assim que levantar fervura e despeje sobre a camada de biscoitos.

Cobertura: bata as claras em neve e adicione o açúcar aos poucos. Bata mais. Incorpore delicadamente o creme de leite e mexa com movimentos de baixo para cima. Despeje sobre o pavê e leve à geladeira por 4 horas. Sirva decorado com sementes de romã.

Dica: Se desejar, adicione licor de cacau ao creme para umedecer os biscoitos.