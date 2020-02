Pato assado na panela com champignons ao perfume de pimentas negras

Em uma tigela de inox, junte os seguintes ingredientes, previamente cortados em cubos de aproximadamente 0,5 cm: o alho, a cebola, o alho-poró, o salsão, a cenoura, o louro, o alecrim e o tomilho, sal refinado e pimenta branca moída na hora a gosto.

Retire as vísceras do pato, recheie-o com os legumes já misturados, amarre suas patas com um barbante apropriado para cozinhar.

Tempere o pato com sal e pimenta-branca moída na hora a gosto.

Utilizando uma frigideira antiaderente, suficientemente grande para acomodar a ave por inteiro, preaquecida com óleo vegetal, doure-o por completo e leve-o ao forno por 1 hora e 30 minutos.

Adicione água e deixe-o cozinhar por mais 1 hora e 30 minutos a 180 ºC.

Quando o pato estiver em temperatura ambiente, desosse-o, separando as metades do peito e das coxas. Reserve.

Em uma panela funda, refogue os legumes e os ossos do pato, adicione o vinho, o suco residual da ave (líquido que restou na assadeira) confira o tempero e deixe cozinhar por 15 minutos.

Em fogo brando (160 ºC), coe e reserve.

Leve os cortes do pato ao forno a 180 ºC, por 10 minutos, até que a pele fique bem crocante.