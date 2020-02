Pastel de choclo

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 500 g de carne bovina moída

. 3 cebolas grandes

. 3 dentes de alho

. Passas e azeitonas

. 2 ovos cozidos

. Sal, azeite e cominho



Pasta de choclo:

. 6 milhos medianos frescos

. 2 latas de milho em conserva

. 1 kg de milho branco cozido

. Manjericão

. Açúcar

Modo de preparo:

Corte a cebola e o alho em cubos e frite no azeite, obedecendo a seguinte ordem: cebola primeiro e o alho depois. Adicione as passas e a carne moída. Tempere com sal e cominho, abaixe o fogo e deixe cozinhar mexendo lentamente.

Para a pasta de choclo: Retire os grãos do milho com uma faca, acrescente o milho em conserva e o mote (milho branco). Bata tudo num mixer, juntamente com o manjericão. Coloque a pasta de choclo moída em uma panela a fogo baixo por alguns minutos (o milho em conserva já vem cozido, por isso é só aquecer). A pasta tem que ficar grossa. Se necessário, acrescente leite. A pasta tem que estar um pouco doce. Em uma travessa grande, coloque uma camada de pasta de choclo, depois outra camada de ovo cozido com a azeitona. Faça uma nova camada com a carne moída, cubra tudo com uma nova camada de pasta de choclo. Disperse um pouco de açúcar por cima (para formar uma cobertura dourada) e leve ao forno.