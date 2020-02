Pãozinho bicolor

Calorias: 144

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de leite

. 1 pitada de sal

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 20 g de fermento biológico fresco

. 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

. 4 xícaras + 1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos o chocolate e a farinha. Passe para uma tigela e junte a farinha aos poucos, amassando e sovando a massa até soltar das mãos. Divida a massa em duas partes e junte o chocolate em pó a uma delas, misturando bem até ficar homogêneo. Forme duas bolas com as massas e deixe crescer por 40 minutos, cobertas com pano limpo. Depois de crescidas, faça porções da espessura de um lápis. Junte dois cordões de cores diferentes e torça levemente. Feche formando pequenas roscas. Coloque em uma assadeira untada e polvilhada com farinha. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até assar sem dourar muito.