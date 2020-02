Pão mágico

Calorias: 175 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Ingredientes:

. 2 xícaras (chá) de folhas e talos de beterraba picados

. 1 xícara (chá) de caldo de legumes

. 1 ovo

. 1 xícara (chá) de água

. 1 colher (chá) de açúcar

. 1 tablete de fermento biológico fresco

. 3 colheres (chá) de sal

. 3 colheres (sopa) de óleo

. 5 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 clara levemente batida

. Queijo ralado a gosto

Modo de preparo:

Bata no liquidificador as folhas e os talos com o caldo. Ponha numa tigela e misture bem o ovo, a água, o açúcar, o fermento, o sal e o óleo. Reserve até dobrar de volume. Junte a farinha aos poucos e sove até desgrudar das mãos. Cubra com um pano e reserve até dobrar de volume. Amasse e modele os pães. Ponha numa assadeira untada e deixe crescer por mais 30 minutos. Pincele com a clara e polvilhe com o queijo. Asse até dourar. Sirva com requeijão.