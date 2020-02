Pão doce recheado com coco

Calorias: 326

Categoria: Pão

Dificuldade: Médio

Rendimento: 16

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 receita de massa básica para pão

. 1/2 xícara de açúcar

. 2 gemas batidas (para pincelar)

Recheio:

. 1/3 de xícara de açúcar

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 2 colheres (sopa) de maisena

. 4 gemas

. 1 xícara de leite

. 1/3 de xícara de leite de coco

. 1/2 colher (chá) de essência de baunilha

. 1 xícara de coco em flocos

Cobertura:

. 3/4 de xícara de geléia de damasco

. 1/2 xícara de coco em flocos

Modo de preparo:

Prepare a esponja da massa básica, acrescentando o açúcar aos demais ingredientes. Prossiga com a receita até o momento de transferi-la para uma superfície polvilhada com farinha. Reserve.

Recheio: Na batedeira, bata o açúcar, a farinha, a maisena e as gemas até obter uma mistura fofa. À parte, ponha em uma panela o leite e o leite de coco e leve ao fogo até começar a ferver. Adicione um pouco do leite quente à mistura de gemas e bata bem. Junte a mistura da tigela à panela e abaixe o fogo. Cozinhe, sem parar de mexer, até engrossar. Retire do fogo e misture a essência de baunilha e o coco. Cubra com um pedaço de filme plástico bem aderido ao creme para não criar película. Reserve.

Montagem: Depois de abaixar a massa, abra-a numa superfície polvilhada com farinha até obter 0,5 cm de espessura. Com uma faca, corte quadrados de 11 cm. No centro de cada um disponha um pouco do recheio (reserve meia xícara para decorar). Aqueça o forno em temperatura média. Puxe cada ponta do quadrado em direção ao centro, sobre o recheio. Estique ligeiramente cada ponta para que o pão não se abra depois. Dobre a quarta ponta sobre as demais, pressionando levemente para não se soltar, e forme uma trouxinha. Coloque os pães em assadeiras polvilhadas com farinha. Pincele a massa com a gema batida e por cima coloque uma colherada do recheio reservado. Leve ao forno por 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e pincele com a geléia levemente aquecida. Polvilhe com o coco em flocos e deixe amornar.