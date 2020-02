Pão de uva-passa

Calorias: 415 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 6 colheres (sopa) de açúcar

. 1 1/2 colher (sopa) de fermento em pó

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 1 pitada de sal

. 1/2 xícara (chá) de leite

. 1 ovo

. 2 gemas

. 1 xícara (chá) de uva-passa preta

. 1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Acessório:

. Forma com 35 cm de diâmetro

Modo de preparo

Aqueça o forno em temperatura média. Vire a forma para baixo e unte o fundo. Numa tigela, misture a farinha, o açúcar, o fermento, a manteiga e o sal. Junte o leite, o ovo, uma gema, as passas e misture até a massa ficar pegajosa. Com as mãos polvilhadas com farinha, achate a massa sobre o fundo untado da assadeira, deixando livres 2 cm da borda. Reserve na geladeira por 15 minutos. Bata a gema restante com duas colheres de água e pincele a massa. Faça cortes transversais no pão. Polvilhe o açúcar e asse até dourar.