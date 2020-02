Pão de cenoura

Calorias: 157

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1/2 tablete de fermento biológico fresco

. 1 xícara (chá) de leite

. 2 ovos

. 3 colheres (sopa) de óleo de canola

. 1 xícara (chá) de cenoura sem casca ralada grosso

. 1 colher (sopa) de açúcar

. 1/2 colher (sopa) de sal

. 5 xícaras (chá) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a farinha. Passe para uma tigela e misture a farinha aos poucos, sovando bem a massa. Coloque em uma tigela, cubra com filme plástico e deixe crescer até dobrar de volume. Forme bolinhas e coloque em assadeira untada e enfarinhada. Asse no forno preaquecido até dourar.