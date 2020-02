Pão com mel e frutas

Calorias: 312

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 xícara (chá) de aveia

· 1 xícara (chá) de uva-passa preta

· 1/2 xícara (chá) de mel

· 1 colher (sopa) de manteiga

· 1 xícara (chá) de água fervente

· 2 ovos ligeiramente batidos

· 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1 colher (chá) de bicarbonato

· 1/2 colher (chá) de sal

· 1/2 colher (chá) de açúcar

· 1/2 xícara (chá) de nozes ou castanhas de caju torradas picadas

Acessório:

· Forma para pão de 24 cm x 14 cm

Modo de preparo:

Junte a aveia, a uva-passa, o mel e a manteiga numa tigela e misture bem. Adicione a água fervente e mexa mais um pouco. Deixe repousar por cinco minutos até que a umidade desapareça. Junte o ovo, peneire a farinha, o bicarbonato, o sal e o açúcar. Adicione à primeira mistura. Junte as nozes (ou as castanhas) e misture bem. Espalhe na forma untada com manteiga. Leve ao forno a 110 ºC por 50 minutos ou até estar assado. Deixe esfriar antes de cortar em fatias.