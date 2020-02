Pão com fondant

Calorias: 251

Categoria: Pão

Dificuldade: Médio

Rendimento: 24

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de água

. 1 envelope de fermento biológico seco

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1 pitada de sal

. 3 colheres (sopa) de óleo

. 1 ovo

. 1 xícara (chá) de farinha integral

. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo branca

. 1 xícara (chá) de frutas secas picadas

Cobertura:

. 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

. 1/2 xícara (chá) de leite

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ingredientes, menos as farinhas e as frutas. Passe para uma tigela e junte a farinha integral, misturando. Coloque a farinha branca, aos poucos, amassando bem. Ponha as frutas e misture. Reserve. Quando crescer, molde. Molde pequenas bolas e asse até dourar numa forma untada e enfarinhada.

Cobertura: Leve os ingredientes ao fogo em banho-maria, mexa até ficar cremoso. Cubra os pães e sirva ao endurecer o fondant.