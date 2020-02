Pão com chocolate

Calorias: 384 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 16 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 1 xícara (chá) de água

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 1 tablete de fermento biológico

. 4 1/2 xícaras (chá) e 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. Sal a gosto

. 1 xícara (chá) de leite morno

. 1 xícara (chá) de manteiga gelada

. 400 g de chocolate meio amargo cortado em pedacinhos

. 2 ovos

Modo de preparo

1. Misture 1/4 de xícara (chá) de água morna com 1 colher (chá) de açúcar. Espalhe por cima o tablete de fermento esmigalhado e deixe repousar até criar bolinhas.

2. À parte, misture 4 xícaras (chá) de farinha de trigo com o sal e com o açúcar restante.

3. Adicione a mistura de fermento, a água restante e o leite morno.

4. Em seguida, ponha mais 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo, mexendo bem. Se necessário, adicione mais água.

5. Numa superfície enfarinhada, amasse a massa até desgrudar das mãos.

6. Faça uma bola, ponha numa tigela untada com manteiga e deixe crescer, coberto, por 1 hora.

7. Coloque a manteiga numa superfície enfarinhada e polvilhe duas colheres (sopa) de farinha de trigo. Achate a manteiga e amasse até ficar maleável.

8. Abra a massa num quadrado sobre uma superfície enfarinhada.

9. Coloque a manteiga no centro da massa em diagonal. Dobre os cantos da massa sobre a manteiga e aperte bem.

10. Embrulhe a massa num filme plástico e deixe na geladeira por 30 minutos.

11. Depois, coloque a massa numa superfície enfarinhada e abra num retângulo.

12. Retire toda a farinha da superfície da massa. Dobre-a em 3. Repita a operação por mais 2 vezes.

13. Leve à geladeira por 6 horas. Retire da geladeira e trabalhe a massa mais 2 vezes. Divida em tiras e depois em 16 partes.

14. Coloque um pedaço de chocolate sobre cada pedaço da massa e a enrole. Feche, umedecendo com água.

15. Coloque os pães nas formas. Cubra com um pano e deixe crescer por 1 hora.

16. Separe as gemas e as claras dos ovos. Reserve as gemas e descarte as claras.

17. Pincele os pães com as gemas misturadas a 1 colher (chá) de água.

18. Asse no forno preaquecido em temperatura alta por 30 minutos ou até dourar.