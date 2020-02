Pão com ameixa e doce de leite

Calorias: 673 por fatia

Categoria: Pão

Dificuldade: Difícil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

Massa

. 1 tablete de fermento biológico fresco

. ½ xícara (chá) de açúcar

. ½ xícara (chá) de leite

. 2 colheres (sopa) de óleo

. 2 ovos

. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 gema para pincelar

Recheio

. ½ lata de leite condensado cozido na pressão por 40 minutos

. 14 ameixas secas sem caroço, cortadas ao meio

. ½ xícara (chá) de açúcar

. 1 colher (chá) de canela em pó

Modo de fazer

Massa

Em uma tigela, misture bem o fermento com uma colher do açúcar. Junte o leite, o óleo, o açúcar restante e mexa bem. Aos poucos, adicione a farinha até que a massa solte das mãos. Coloque a massa em um saco plástico e feche, deixando bastante ar dentro para crescer até dobrar de volume.

Recheio

Amasse em uma superfície de trabalho enfarinhada e divida em 28 bolinhas. Abra cada uma e recheie com uma colher de chá do doce de leite e metade de uma ameixa. Coloque as bolinhas, uma ao lado da outra, em uma forma de buraco com 20 cm de diâmetro untada e polvilhada com açúcar e canela. Em cada camada, polvilhe mais açúcar e canela. Tampe com um pano e deixe crescer novamente. Pincele com a gema e leve ao forno, preaquecido em temperatura média, por 40 minutos ou até assar e dourar. Deixe esfriar um pouco para desenformar. Sirva polvilhado com açúcar e canela.