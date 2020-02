Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho.

À parte, ferva o caldo de legumes, junte aos poucos o fubá e mexa bem até engrossar e soltar do fundo da panela. Misture o alho e uma colher de queijo e despeje sobre um refratário umedecido.

Deixe esfriar e corte palitos.

Passe-os no restante do queijo ralado e ponha em uma assadeira untada com margarina.

Leve ao forno a 200 ºC e asse por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.