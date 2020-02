Pãezinho salgado

Calorias: 106

Categoria: Pão

Dificuldade: Médio

Rendimento: 30

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

Esponja:

. 1 xícara de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de açúcar

. 1 tablete de fermento biológico fresco (15 g) esmigalhado

. 1 1/4 de xícara de leite morno

Massa:

. 3 xícaras de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de sal

. 1/2 xícara de manteiga gelada

. 2 ovos em temperatura ambiente

Para pincelar:

. 2 gemas batidas

Modo de preparo:

Esponja: Numa tigela, misture a farinha com o açúcar, o fermento e o leite. Cubra com um pano seco. Aqueça levemente o forno, desligue e deixe a massa descansar dentro dele por 30 minutos.

Massa: Em outra tigela, misture a farinha com o sal e junte a manteiga. Misture com as mãos e faça uma depressão no centro. Bata os ovos ligeiramente e adicione à depressão. Junte também a esponja. Mexa bem até incorporar todo o líquido. Se ficar grudento, ponha mais um pouco de farinha. Transfira para uma superfície polvilhada com farinha e bata (levante e jogue) por dez minutos ou até obter uma massa elástica. Forme uma bola e a coloque em uma tigela untada com óleo. Cubra com filme plástico e deixe descansar por uma hora ou até dobrar de volume. Abaixe a massa com o punho e transfira para a superfície polvilhada. Amasse por um minuto. Molde bolinhas e ponha em uma assadeira polvilhada com farinha. Cubra novamente com um pano e deixe descansar por mais 20 minutos. Aqueça o forno em temperatura média. Pincele os pães com a gema batida e leve ao forno por 35 minutos ou até dourar.