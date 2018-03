Ovos de Páscoa 2018: para pedir, presentear e se deliciar

A Páscoa está chegando! Se ainda tem dúvidas de qual ovo de chocolate escolher para esta data especial, confira a nossa seleção temática:

Com a casca recheada

Ovo ao leite com recheio de cocada branca, Chocolates Brasil Cacau. R$54,90* por 400g.

–

Ovo Art De L’Ocean (chocolate branco com ao leite e recheio de creme de avelã), Ofner. R$75,90* por 300g.

–

Ovo branco com castanhas e recheio de trufa de paçoca, Fleur de Sucre. 600g ou 300g. Preço sob consulta.

–

Ovo Nha Benta Especial, Kopenhagen. R$99,90* por 300g

–

Para comer de colher

Ovo recheado de brownie, Choco Brownie From Down Under, do Outback. R$49* por 280g

–

Ovo recheado de brigadeiro belga, Pati Piva. R$198* por 400g

–

Ovo de pistache puxa-puxa, Stephan Behar Sucré. Preço sob consulta.

–

Ovo de brigadeiro noir, Maria Brigadeiro. R$110* por 200g

–

Clássicos de toda Páscoa

Ovo de Páscoa Talento, sabores, Garoto. R$41* por 350g

–

Ovo Bendito Cacao 70%, CacauShow. R$44,90 por 350g

–

Ovo crocante, Qualitá. R$16,99 por 150g

–

Ovo Grand Ferrero, Ferrero Rocher. R$68* por 365g

–

Para as crianças

Ovo de Páscoa Surpresa Dog Venture, Nestlé. R$26* por 150g

–

Ovo Aventuras do Mickey, Top Cau. R$11,60 por 80g

–

Kinder Maxi Ovo, Ferrero. R$68* por 150g