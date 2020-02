Omelete com linguiça e escarola

Calorias: 375 por porção

Categoria: Omelete

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 3 batatas médias sem casca

. 1 colher (sopa) de óleo

. 200 g de linguiça calabresa fresca, sem pele, picada

. 1 maço de escarola cortado em tiras fininhas

. 250 g de mussarela ralada

. 6 ovos

. Sal e pimenta a gosto

. 1/4 de xícara (chá) de leite

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Em uma panela com água e sal, cozinhe a batata até ficar macia. Escorra, corte em rodelas e reserve. Numa frigideira, aqueça o óleo e frite a linguiça. Junte a escarola, misture bem e cozinhe até murchar. Num refratário levemente untado com manteiga, alterne camadas de batata, linguiça com escarola e mussarela. Bata bem os ovos com o sal e a pimenta, misture o leite e a farinha de trigo. Despeje por cima e asse no forno, preaquecido, a 200 °C, por 40 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Dica: você pode trocar a calabresa por linguiça de frango, que é menos calórica.