Nhoque de ricota

Calorias: 270 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 600 g de ricota fresca

. 1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado light

. 1 ovo

. Manjericão fresco (para decorar)

. 6 colheres (sopa) de farinha de trigo

. Sal e noz-moscada ralada a gosto

. 2 dentes de alho picado

. 1 lata de tomate sem pele

. Óleo de canola (para refogar)

Modo de preparo

Amasse a ricota com um garfo. Misture o queijo, o ovo, 2 colheres (sopa) da farinha, o sal e a noz-moscada. Leve a massa à geladeira por 30 minutos. Acrescente o restante da farinha, amasse e faça bolinhas. Mergulhe pequenas porções em água fervente com sal. Assim que as bolinhas subirem à superfície, retire-as com uma escumadeira e transfira para um refratário. Reserve. Para fazer o molho, doure o alho no óleo aquecido. Adicione o tomate e o sal e refogue rapidamente. Coloque sobre o nhoque e decore com o manjericão.