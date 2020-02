Nhoque de pão

Calorias: 774

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Molho:

. ¼ xícara de azeite

. 1 colher (sopa) de manjericão picado

. 1 kg de tomates maduros, cortados em pedaços

. 2 dentes de alho picados

. 1 cebola picada

. Sal a gosto

Massa:

. 1 xícara de leite

. 6 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 15 fatias de pão de fôrma sem casca esmigalhadas

. 2 ovos

. Sal a gosto

Para polvilhar:

. 1 xícara de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Molho: Numa panela, junte todos os ingredientes, misture e cozinhe em fogo médio, com a panela tampada, mexendo de vez em quando, por 30 minutos ou até o tomate começar a desmanchar. Passe por uma peneira, apertando bem com uma colher.

Massa: Numa tigela, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 15 minutos. Numa panela, coloque bastante água e deixe ferver em fogo alto. Aos poucos, retire porções da massa com uma colher (chá) e deixe cair na água fervente. Cozinhe até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira, escorra bem e coloque numa travessa. Aqueça o molho, espalhe sobre os nhoques, polvilhe com o parmesão e sirva em seguida.