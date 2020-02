Musse de Tangerina com Calda de Morango

Hidrate a gelatina com a metade de leite frio.

Deixe descansar por 15 minutos.

Enquanto isso, bata as gemas com metade do açúcar até formar um creme.

Adicione o restante do leite quente e misture bem.

Leve ao fogo até começar a engrossar sem parar de mexer.

Retire do fogo e deixe amornar.

Bata as claras em neve, acrescente o açúcar que sobrou e bata mais.

Incorpore-as delicadamente ao creme morno e misture até ficar homogêneo.

Despeje em uma forma molhada e leve à geladeira até ficar firme (cerca de 4 horas).

Desenforme, sirva com a calda de morango e decore com a hortelã.