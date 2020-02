Musse de Melancia

Calorias: 79 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1/4 de xícara (chá) de creme de leite sem soro

· 3 xícaras (chá) de melancia cortada em cubinhos

· 2 colheres (sopa) de suco de limão

· 1 xícara (chá) de açúcar

· 2 envelopes de gelatina vermelha em pó sem sabor

· 4 colheres (sopa) de água

· 2 claras

· Bolinhas de melancia para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador bata o creme de leite, a melancia, o suco de limão, o açúcar e a gelatina hidratada e dissolvida na água. Bata as claras em neve e misture delicadamente ao preparado. Ponha em uma forma de 21 cm de diâmetro untada levemente com óleo. Leve à geladeira por no mínimo quatro horas. Desenforme, decore com as bolinhas de melancia e sirva em seguida. Consuma a musse no mesmo dia.

Dica:

Faça as bolinhas de melancia com um boleador de frutas.