Musse de chocolate light

Derreta o chocolate em banho-maria.

Retire do fogo e misture o leite em pó.

Mexa bem e reserve.

Hidrate e derreta a gelatina de acordo com as instruções do fabricante. Reserve.

Coloque no liquidificador o iogurte, o adoçante, as raspas de limão e a gelatina.

Bata bem.

Junte o chocolate derretido e reserve.

Divida as claras e as gemas dos ovos.

Descarte as gemas e bata as claras em neve.

Incorpore as claras em nevedelicadamente à mistura anterior.

Despeje em taças individuais e leve à geladeira por 3 horas.

Dica: decore a musse com arabescos ou raspas de chocolate, ou, se desejar, com calda de chocolate.