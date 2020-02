Musse de chocolate com paçoca

Calorias: 426 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 caixa de creme de leite

. 300 g de chocolate meio amargo picado

. 6 colheres (sopa) de água

. 3 claras

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 1 xícara (chá) de paçoca esfarelada

Modo de fazer

Leve ao micro-ondas o creme de leite com o chocolate na potência 7 por três minutos, mexendo na metade do tempo. Se precisar, deixe por mais 30 segundos. Mexa até dissolver e acrescente a água. Reserve e deixe esfriar. Bata as claras em neve, junte o açúcar e bata até ficar firme. Adicione a mistura de chocolate e misture com uma espátula, sem bater. Junte metade da paçoca e misture. Distribua entre seis taças individuais, intercalando com a paçoca restante. Gele por uma hora e sirva.