Musse de chocolate

Calorias: 269 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 400 g de chocolate meio amargo em pedaços

· 1 xícara (chá) de leite fervente

· 1/2 xícara (chá) de café preparado forte e bem quente

· 4 gemas

· 1 colher (sopa) de rum

· 4 claras

· 2 colheres (sopa) de açúcar



Para decorar:

· Raspas de chocolate meio amargo

Modo de preparo:

No liquidificador, ponha o chocolate. Por cima despeje o leite e o café. Bata até derreter todo o chocolate. Adicione as gemas e o rum e bata mais um pouco até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e misture delicadamente com as claras batidas com açúcar. Ponha em uma tigela ou compoteira e decore com as raspas de chocolate. Leve à geladeira por, no mínimo, três horas. Sirva gelado.