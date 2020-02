Musse de cereja light

Calorias: 100 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 caixinhas de gelatina diet sabor cereja

. 1 xícara (chá) de ricota

. 2 colheres (de sopa) de coco ralado



Modo de preparo

Prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e leve à geladeira. Quando engrossar um pouco, bata bem no liquidificador até espumar. Junte a ricota e bata novamente. Coloque em taças, salpique com o coco ralado e sirva.