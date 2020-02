Morango com iogurte

Calorias: 225 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 2 caixas de gelatina de morango diet

· 1 xícara (chá) de morangos

· 4 iogurtes naturais desnatados

Modo de preparo:

Limpe os morangos e pique-os em cubinhos. Prepare a gelatina segundo as instruções do fabricante. Leve à geladeira até ficar firme. Despeje-a no liquidificador com o morango picado e o iogurte. Bata bem e distribua em taças individuais úmidas. Devolva à geladeira e deixe gelar. Sirva decorado com ramos de hortelã.