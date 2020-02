Máxima Receitas 4: Pavê de coco e abacaxi e mais!

Foto: Codo Meletti

Está nas bancas mais uma deliciosa edição de Máxima Receitas. O caderno de culinária da Revista Máxima deste mês apresenta sabores para toda a família, sempre com receitas práticas e a preocupação de um equilíbrio nutricional.

Que tal uma refeição completa com frango com ervas (você também pode trocar por peixe!), salada com pera e um pavê de coco e abacaxi super fácil de preparar. O abacaxi, cheio de fibras e água, facilita a digestão e ajuda o intestino a funcionar melhor.

Foto: Codo Meletti

Para as crianças, receitas de cookies de aveia com chocolate e um gratinado de carne moída e berinjela que disfarça o sabor do vegetal.

Tem receitas de sobremesas saudáveis que todo mundo vai gostar. Quatro musses encantadores: Pêssego, melancia (tem só 104 calorias por porção!), goiaba e maracujá.

Foto: Codo Meletti

E ainda uma receita de massa de pão versátil. Você pode adicionar maçã e passas, peru, ameixa e tomate seco ou castanhas. Ou ainda usar a massa básica e soltar a sua criatividade.

Tem mais: receitas de talharim, torradas para encantar os convidados, soluções geniais para a cozinha, azeite de oliva aromatizado e outros truques sensacionais. Banca, já!