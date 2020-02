Maionese de forno com sardinha

Calorias: 280

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 kg de batata sem casca

· 1 lata de sardinha escorrida

· 3 ovos

· 1 xícara (chá) de miolo de pão

· 2 xícaras (chá) de maionese

· 1 lata de ervilha com cenoura escorrida

· 1/2 xícara (chá) de azeitona picada

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a batata em água fervente com sal. Escorra e amasse, ainda quente, com um garfo. Acrescente a sardinha, as gemas e o pão. Misture bem e junte metade da maionese. Adicione a ervilha e a azeitona. Tempere com sal e pimenta. Despeje em um refratário untado e polvilhado com farinha de rosca. Reserve. Bata as claras em neve e junte o restante da maionese delicadamente. Cubra a batata e leve ao forno médio preaquecido até dourar ligeiramente. Sirva a seguir.



Dica:

Você pode substituir a sardinha por presunto picado ou mesmo por peito de peru defumado e cortado em lascas pequenas.