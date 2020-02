Macarons: o docinho que é puro luxo

Uma receita rende até 50 unidades!

Foto: Arquivo pessoal

Supercharmoso e saboroso, o macaron (pronuncia-se “macarrôm”) é um docinho tipicamente francês que vem fazendo sucesso em terras brasileiras. “Os macarons estão em evidência em casamentos e eventos em geral pelo sabor inconfundível e seu efeito visual que embeleza a mesa de doces”, diz a especialista em culinária Gisele Ringwalt, da loja Les Amies Doces, de Blumenau (SC). Além disso, é uma lembrança fofa que já começa a substituir o clássico bem-casado em casamentos mais requintados!

Coloridos e com diversos recheios, o mimo é temperamental. “É preciso mexer delicadamente, acertar na temperatura do forno e até ficar atenta ao clima: dias úmidos podem acabar com a receita de principiantes”, avisa a especialista. Mas o resultado compensa a dedicação: “O custo da unidade é de aproximadamente R$ 1,40. E pode ser vendida a R$ 2,50 ou R$ 3”, diz Gisele, que comercializa cerca de mil docinhos por mês. Ou seja, você pode lucrar cerca de R$ 1.600 mensais. A especialista ensina a preparar o docinho, que é um luxo e rende muito! Acerte o ponto!

Você vai precisar de…

· Para a massa de macaron

· 200 g de farinha de amêndoa

· 200 g de açúcar de confeiteiro

· 4 claras de ovos tamanho grande

· 50 g de açúcar granulado

· 1 colher de café de corante alimentício

· 4 folhas de papel-manteiga

· 2 sacos de confeitar tamanho grande

· 4 assadeiras de 30 x 45cm

· Espátula

· Para o recheio de ganache de chocolate

· 200 g de chocolate meio amargo picado

· 200 g de creme de leite

Modo de preparo da massa

Para fazer o recheio

Em banho-maria, misture o chocolate meio amargo picado e o creme de leite, até que o chocolate esteja totalmente derretido, e a consistência da mistura esteja líquida. Deixe esfriar por 10 minutos. Coloque a mistura em um recipiente fechado com tampa e leve-o à geladeira. Deixe refrigerar por 24 horas.

Montagem

Coloque o ganache de chocolate em um saco de confeitar grande e distribua-o em 50 metades. “O recheio deve ter o tamanho de uma uva itália”, observa Gisele. Depois, é só cobrir com a outra metade de macarons, pressionando levemente para que o ganache se espalhe uniformemente. “Leve os macarons em um recipiente fechado para refrigerar na geladeira por duas horas, o que ajuda o recheio aderir à massa”, diz Gisele.

Outra opção de recheio

Recheio de baunilha

· Você vai precisar de…

· 100 g de açúcar refinado

· 2 claras de ovos

· 100 g de manteiga

· 1 colher de sobremesa de extrato de baunilha

Modo de preparo

1. Em banho-maria, aqueça as claras de ovos junto com o açúcar refinado, mexendo delicadamente, sem parar, por 4 minutos, até derreter o açúcar. Deve formar uma pasta líquida grossa.

2. Retire do fogo e leve a mistura à batedeira. Bata tudo em velocidade média por 5 minutos. Então, reduza a velocidade para a baixa e adicione, em três partes, a manteiga. O processo leva 4 minutos e a mistura deve ficar com a consistência de uma pomada. Daí, aumente a velocidade para a média, adicione o extrato de baunilha e bata tudo por 4 minutos. Leve à geladeira por 24 horas, ok?

Para encantar e alavancar as vendas

Os macarons, por si só, já são um show à parte, mas para vendê-los ou fornecer como lembrança de casamento, é bom caprichar nas embalagens. “Para lembrancinhas, vale usar caixas de acetato, que cabem duas unidades. Feche-as com um laço de fita de cetim e coloque um cartãozinho”, sugere Gisele. Abuse das redes sociais e aproveite as oportunidades para divulgar seu produto a pessoas que trabalham com eventos, como cerimonialistas e decoradoras. Variar os recheios, que tem sempre a mesma massa, também éi nteressante. “Porém, mais do que o sabor, o colorido dos macarons é o que mais atrai as pessoas”, diz. Por isso, invista em diferentes corantes.

Fonte: Gisele Ringwalt, proprietária da Les Amies Doces, http://www.lesamiesdoces.com