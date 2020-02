Lula recheada

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 1 porção

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

· lula inteira (tamanho médio – 300g)

· 1 fatia de pão preto

· 50g de alho poro

· 50g de tentáculos de lula

· 25ml de azeite

· 40 ml de vinho branco

· Sal a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela aquecer o azeite e encorpar o tentáculo da lula, assim que cozido, declacear com o vinho branco e acrescentar o alho-poró. Quando o refogado estiver quase seco misturar o pão preto picado e acertar o gosto do sal.



Lula

Rechear a lula até completar a metade, fechar com um palito de dente, passar a lula no azeite e sal, brelhar e depois finalizar no forno 300 °C.