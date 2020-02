Lombo de porco com bacon e farofa

Calorias: 561 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 cebola grande picada

. 2 colheres (sopa) de suco de limão

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 kg de lombo de porco

. 5 fatias de bacon finas

Farofa:

. 1 cebola média bem picada

. 3 colheres (sopa) de manteiga com sal

. 4 de xícara de salsa picada

. Pimenta-do-reino a gosto

. 3 torresmos bem picados

. 2 xícaras de farinha de mandioca grossa

. 1 limão cortado em rodelas

Modo de preparo:

Lombo: Numa tigela, misture a cebola e o suco e tempere com sal e pimenta. Ponha o lombo e banhe-o com o tempero. Deixe descansar por três horas, virando a carne às vezes. Faça furos com uma faca para o tempero entrar na carne. Transfira a carne para uma assadeira e disponha o bacon sobre ela. Cubra com o papel-alumínio. Leve ao forno em temperatura alta por duas horas. Retire o papel e asse até a carne ficar bem dourada. Sirva com a farofa e rodelas de limão.

Farofa: Numa frigideira, refogue a cebola em metade da manteiga. Adicione a salsa e a pimenta. Junte o torresmo e frite. Ponha a manteiga restante. Aos poucos junte a farinha, mexa e sirva.