Lombo com damasco e nozes

Aqueça o forno a 200 °C.

Tempere o lombo com sal e pimenta e coloque em um recipiente grande.

No liquidificador, bata o vinho e a cebola.

Jogue sobre a carne e deixe marinando durante 1 hora.

Retire o lombo da marinada, besunte-o com a margarina e transfira para uma assadeira.

Cubra com papel-alumínio e leve para assar, regando de vez em quando com a marinada.

Tire do forno, deixe a carne esfriar e coloque sobre um pedaço de papel-toalha.

Coe o molho que se formou na assadeira e reserve.

Mantenha o forno baixo (160 ºC).

Coloque um pouco de água em uma panela, deixe ferver e cozinhe por 3 minutos metade do damasco.

Deixe esfriar, bata no liquidificador com água do cozimento da car­ne suficiente para formar uma pasta homogênea. Reserve.

Pique o damasco restante e misture com as nozes e a hortelã.

Envolva o lombo já frio e seco com a pasta de damasco.

Cubra com a mistura de damasco, nozes e hortelã e pressione com as mãos.

Enrole o lombo na massa folhada descongelada de acordo com as instruções da embalagem.

Una as bordas da massa folhada com água e feche como um envelope.

Pincele a gema, coloque a carne em uma assadeira e leve ao forno médio (180 ºC) durante 45 minutos ou até dourar.

Aqueça o molho reservado e sirva com a carne.