Loja faz promoção para celebrar ‘Dia do Cookie’

Para celebrar o dia 4 de dezembro, considerado o Dia Nacional do Cookie – ou National Cookie Day, nos Estados Unidos – a rede Mr. Cheney lançou uma promoção especial e inédita.

Durante a data, que acontece numa terça-feira, a marca oferece descontos em seus cookies, que são servidos quentinhos. A oferta de 50% de desconto só acontece uma vez ao ano e vale para todos os sabores de cookie do cardápio, em todas as lojas do Brasil.

Entre os sabores oferecidos pela Mr. Cheney estão chocolate, baunilha, amendoim, nozes, macadâmia, com confeitos de chocolate, com frutas, entre outros. Já os campeões de vendas são chocolate chips, double chocolate e triple.

