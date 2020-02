Lasanha desenformada

Calorias: 694

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 cebola média bem picada

. 2 dentes de alho bem picados

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 300 g de cogumelo shitake picado

. 1 colher (sopa) de vinagre

. 1/3 de xícara de salsa picada

. 1/2 colher (chá) de sal

. 2 1/2 xícaras de creme de leite

. 8 folhas de lasanha cozidas e cortadas ao meio

Modo de preparo:

Numa frigideira antiaderente média, refogue a cebola e o alho na manteiga, mexendo. Acrescente os cogumelos e o vinagre. Tampe e cozinhe por quatro minutos. Adicione a salsa, o sal e o creme de leite. Ainda com a panela tampada, deixe ferver por um minuto. Ponha dois pedaços de lasanha em cada prato. Cubra com molho e por cima ponha mais dois pedaços de massa. Regue novamente com molho e sirva.