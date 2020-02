Lasanha de escarola e anchova

Calorias: 379 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 maço de escarola

. 4 dentes de alho picados

. 1/4 de xícara (chá) de azeite

. 5 filés de anchova em conserva, escorridos e picados (25 g)

. 1 colher (chá) de sal

. 1 xícara (chá) de leite

. 200 g de placas de lasanha pronta

. 2 xícaras (chá) de queijo mussarela ralado grosso

. 1 copo de requeijão cremoso (250 g)

Acessório:

. Refratário de 16 x 26 cm

Para polvilhar:

. Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Lave e escorra bem a escarola, pique e reserve. Numa panela média, em fogo baixo, refogue o alho no azeite, mexendo de vez em quando, até ficar macio. Adicione a escarola, a anchova e o sal, tampe a panela e refogue, mexendo às vezes, até a escarola ficar macia. Reserve. Aqueça o forno em temperatura média. Despeje o leite no refratário e, por cima, coloque 1/3 da lasanha. Cubra com 1/3 do refogado de escarola e polvilhe com 1/3 da mussarela. Repita as camadas de lasanha, escarola e mussarela mais duas vezes. Por cima, espalhe o requeijão. Cubra com papel-alumínio e asse até a lasanha ficar macia. Polvilhe o queijo parmesão e sirva.