Lasanha de carne seca

Calorias: 135

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola pequena picada

. 1 dente de alho picado

. 1 kg de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

. Sal e pimenta a gosto

. 1/2 xícara (chá) de azeitona picada

. 2 tomates, sem pele e sem sementes, picados

. 1/2 xícara (chá) do caldo do cozimento da carne

Molho

. 1 kg de abóbora

. 3 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola pequena picada

. 1 dente de alho picado

. 3 xícaras (chá) de caldo de legumes

. Sal e pimenta a gosto

. 1 embalagem de cream cheese (150 g)

Montagem

. 500 g de massa para lasanha

. 300 g de mussarela ralada

. Salsa picada a gosto

Modo de preparo

Carne

Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola e o alho. Acrescente a carne seca, o sal e a pimenta. Junte a azeitona, o tomate e o caldo do cozimento. Deixe cozinhar durante cinco minutos com a panela tampada. Reserve.

Molho

Descasque e corte a abóbora em cubos pequenos. Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola e o alho. Acrescente a abóbora e refogue por cinco minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar bem macia. Tempere com o sal e a pimenta. No liquidificador, bata a abóbora com o cream cheese.

Montagem

Em um refratário, alterne camadas de molho, massa, carne seca e mussarela ralada. Polvilhe a salsa, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 220ºC durante 25 minutos. Sirva logo em seguida.