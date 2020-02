Lasanha com ricota

Calorias: 571 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 500 g de peito de frango moído

. 1 litro de molho de tomate pronto

. 1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco

. Sal a gosto

. 480 g de ricota

. 1/2 colher (chá) de manjericão seco

. 1/3 de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

. 1 colher (sopa) de salsa picada

. 8 placas de lasanha pré-cozida

. 240 g de queijo mussarela em fatias

. 1/4 de xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

Acessório:

. Refratário com capacidade para 2 litros



Modo de preparo

Num refratário, misture o frango com 1/2 xícara do molho de tomate. Cozinhe no micro-ondas, em potência alta, por cinco minutos, mexendo na metade do tempo. Junte o restante do molho e o vinho e salgue. Tampe e cozinhe no micro-ondas, em potência alta, por oito minutos ou até borbulhar. À parte, misture a ricota, o manjericão, o parmesão e a salsa. Coloque um terço do refogado de frango no refratário. Cubra com três placas de lasanha. Quebre duas placas ao meio para acabar de cobrir a forma. Espalhe metade da mistura de ricota e cubra com metade da mussarela. Regue com metade do molho de tomate. Alterne as camadas e termine com o molho. Ponha a azeitona por cima e cubra com filme plástico. Cozinhe no micro-ondas em potência alta por seis minutos e sirva.