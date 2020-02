Lasanha com manjericão

Em uma panela, junte o leite, o amido, o sal e a noz-moscada e cozinhe em fogo médio (170 ºC a 190 ºC), mexendo sempre, por cerca de 5 minutos ou até obter um molho ligeiramente espesso. Reserve.

No liquidificador, bata o tomate, a água, o caldo de galinha e o bacon até obter uma mistura homogênea.

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC) e reserve.

Espalhe 1/3 do molho de tomate no fundo de um refratário.

Cubra com metade da lasanha.

Por cima, espalhe mais 1/3 do molho de tomate.

Cubra com metade do presunto, polvilhe com 1/3 da mussarela e, por cima, espalhe metade do molho branco.

Repita a sequência de camadas a partir da lasanha, polvilhando com a mussarela no final.

Cubra com papel-alumínio.

Asse por 30 minutos ou até a massa ficar macia.