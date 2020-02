Lasanha com funghi

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 30 g de funghi porcini hidratado

. 50 g de azeite

. 1 cebola pequena

. 1 dente de alho

. Molho de tomate quanto bastar

. 3 tomates sem pele e sem semente, cortado em cubos pequenos

. Sal

. Pimenta

. Especiarias diversas (cravo, canela, etc)

. 400 g de massa fresca para lasanha ou 350 g de massa seca para lasanha

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque azeite, cebola picada, alho cortado finamente e refogue bem. Adicione o funghi. Após 5 minutos de cozimento, coloque tomate pelado em cubos pequenos e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta e as especiarias. Cozinhe lentamente por cerca de meia hora mexendo aos poucos. Coloque sobre a massa desmontada no prato.