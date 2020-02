Laranja recheada com ricota

Corte as laranjas-pera ao meio e passe pelo espremedor tomando cuidado para não romper a casca.

Reserve o suco e as cascas em recipientes diferentes.

No processador, coloque a ricota, acrescente 3 colheres (sopa) do suco de laranja reservado, o açúcar e o vinho do Porto e bata até obter um creme homogêneo (aproximadamente 30 segundos).

Distribua esse creme entre as metades de casca de laranja.

Polvilhe com o biscoito.

Coloque 1 colher (chá) de geleia de laranja e cima de cada porção de creme e decore com um raminho de alecrim.

Disponha em uma travessa e sirva imediatamente.