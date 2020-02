Lamen chinês

Calorias: 395

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 250 g de macarrão para lamen

Caldo:

. 1 litro de água

. 1 carcaça de frango (ou 2 tabletes de caldo de galinha)

. 1 pitada de sal

. 1 pitada de aji-no-moto

. 1 pitada de pimenta-do-reino

. 1 colher (chá) de óleo de gergelim

. 1 bulbo de acelga chinesa cortado em pedaços

. 1/3 de xícara de cebolinha verde picada

Refogado de cogumelo:

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 200 g de cogumelo hiratake ou shimeji

. Sal a gosto

Brócolis:

. 2 xícaras de brócolis cozido

Modo de preparo:

Cozinhe o macarrão em água fervente por três a cinco minutos, até ficar al dente. Escorra. Ferva a água, coloque a carcaça do frango (ou os tabletes de caldo de galinha) e cozinhe em fogo baixo por dez minutos. Retire a carcaça e tempere o caldo com o sal, o aji-no-moto, a pimenta-do-reino e o óleo de gergelim. Ponha a acelga no caldo e deixe cozinhar por dois minutos. Tire e separe. Numa frigideira, derreta a manteiga e refogue o cogumelo até ficar macio. Tempere com sal. Adicione a cebolinha ao caldo. Junte o macarrão cozido. Por cima coloque os brócolis, o shimeji e a acelga. Sirva.