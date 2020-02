Lagarto recheado com presunto e ervas

Calorias: 405 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 2 kg de lagarto

· 3 dentes de alho

· Sal e pimenta a gosto

Recheio:

· 5 ovos

· 2 colheres (sopa) de manteiga

· 300 g de presunto picado

· 6 fatias de pão de forma

· 2 colheres (sopa) de salsa picada

· 1 colher (sopa) de manjericão picado

· 1/2 colher (chá) de alecrim

· 2 cebolas médias picadas

· 3 colheres (sopa) de óleo

· 4 xícaras (chá) de água fervente

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Divida a carne ao meio pelo comprimento sem separar as partes. Abra cada metade de dentro para fora, também sem separar. Bata com a parte lisa do batedor. Tempere com o alho amassado, sal e pimenta. Reserve.

Recheio:

Frite quatro ovos na manteiga, mexendo. Reserve. Misture o presunto ao pão esmigalhado e ao ovo restante. Junte a salsa, o manjericão, o alecrim, metade da cebola, sal e pimenta. Espalhe metade do recheio sobre a carne, deixando 2 cm de borda, e distribua o ovo mexido por cima. Enrole e amarre com barbante. Aqueça o óleo numa panela de pressão e doure a carne. Junte a cebola restante e doure. Ponha a água, aos poucos, tampe e cozinhe por 40 minutos. Remova o barbante. Fatie, decore com alecrim e sirva com o molho da panela.