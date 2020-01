Ivana e Sofia, do MasterChef Júnior, lançam o canal de culinária mais fofo do YouTube

Duas das participantes mais queridas do MasterChef Júnior estão de volta, agora no YouTube. Elas comandam o canal Cenouritas e não precisa nem dizer qual é o tema dos vídeos, né? Além de ensinarem receitinhas ótimas, elas também mostram suas andanças gastronômicas por feiras, livrarias e até pela Times Square, em Nova York. Mesmo no ar há pouco tempo, Ivana e Sofia já têm vídeo até com a Bela Gil.

O canal é muito fofo e a produção é digna de gente grande. Lançado no final de setembro, o Cenouritas conta com 16 vídeos até agora e tem receitas para todos os gostos. As duas capricham em pratos elaborados como o temido bife Wellington, mas também preparam delícias que podem ser feitas por quem não manja nada de cozinha, como bolo de caneca e milk-shake.

Tem como não amar? Novos vídeos são lançados sempre nas tardes de segunda e quinta-feira.