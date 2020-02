Gratinado de frango com feijão-branco

Calorias: 425

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1/2 kg de feijão-branco

. 6 sobrecoxas sem pele e cozidas

. 5 dentes de alho

. 1 colher (chá) de alecrim picado

. 1 e 1/2 colher (chá) de tomilho picado

. 2 colheres (sopa) de vinagre

. 2 talos de salsão em pedaços

. 1 cebola picada

. 1 cenoura picada

. 1 folha de louro

. 2 colheres (sopa) de sálvia picada

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1/2 colher (chá) de azeite

. 1 xícara (chá) de migalhas de pão torrado

Modo de preparo:

Deixe o feijão-branco de molho em água fria, na véspera. Tempere o frango com 2 dentes de alho picados, o alecrim, o tomilho e o vinagre. Deixe descansar por duas horas. Escorra o feijão e transfira para uma panela de pressão. Adicione o salsão, a cebola, a cenoura, o alho restante, o louro e a sálvia. Cubra com água fria e cozinhe até ficar macio. Escorra e reserve o caldo. No liquidificador, bata o feijão com um pouco do caldo reservado até que fique liso e grosso. Devolva à panela e tempere com o sal e a pimenta–do-reino. Adicione o frango e o azeite e deixe ferver. Transfira para um refratário untado e espalhe, na superfície, as migalhas torradas. Leve ao forno médio preaquecido para gratinar.