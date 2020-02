Gelatina com frutas

Calorias: 75

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 envelope de gelatina de morango

. 1 xícara (chá) de frutas picadas (morango, uva sem sementes, maçã e manga em cubinhos)

Modo de preparo:

Faça a gelatina seguindo as instruções do fabricante. Ponha em uma tigela e leve à geladeira até ficar no ponto de clara de ovo. Misture as frutas picadas e transfira para taças. Leve à geladeira outra vez até ficar bem firme e sirva.

Dica: evite frutas tipo kiwi e abacaxi frescos, que não deixam a gelatina endurecer.