Frutas assadas com sorvete

Categoria: Sorvete

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

· 1 ½ carambola grande

· 1 caju

· 2 figos

· 1 manga haden grande

· 4 bananas-ouro

· 3 morangos

· 4 colheres (sopa) de açúcar

· 2 colheres (sopa) de geleia de rosas

· 6 bolas pequenas de sorvete de baunilha

· 6 pétalas de rosa comestível



Modo de preparo

Lave e corte as frutas. Em uma assadeira, leve ao forno moderado (180 ºC) por 15 minutos. Polvilhe-as com o açúcar e, com a ajuda de um maçarico, queime-as levemente até que a superfície fique dourada e crocante. Se não tiver o maçarico, leve de volta ao forno até dourar. Distribua a geleia de rosas entre seis pratos rasos. Por cima, disponha as frutas e a bola de sorvete. Decore com as pétalas de flores e sirva.