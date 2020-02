Fritada suíça

Calorias: 150

Categoria: Fritura

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 3 batatas grandes sem casca

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para untar:

. Óleo

Para decorar:

. Ramos de manjericão e tomilho

Modo de preparo:

Rale a batata sobre um refratário, usando o lado mais grosso do ralador. Esprema a batata com as mãos para retirar o excesso de líquido. Aqueça uma frigideira antiaderente untada e distribua a batata sobre o seu fundo. Deixe aquecer sobre fogo médio até começar a dourar a parte de baixo da fritada. Passe-a para um prato, deslizando-a com cuidado. Com auxílio de outro prato, inverta a fritada e a devolva à frigideira, já com a parte dourada para cima. Deixe dourar a parte de baixo. Transfira para um prato, polvilhe com sal e pimenta, decore com os ramos de manjericão e tomilho e sirva em seguida.