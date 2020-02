Cozinhe as batatas, remova a casca e pique-as com uma faca.

Em uma tigela alta, bata bem os ovos junto com a farinha e o sal. Aqueça o azeite em uma frigideira e doure a batata já cozida e picada. Salpique com a salsa, a castanha-do-pará e cubra com os ovos batidos.

Tampe a frigideira e deixe em fogo baixo (150 ºC).

Usando uma espátula, vire a fritada, para que doure dos dois lados. Sirva.