Frango na Moranga

Calorias: 520 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 moranga média

· Margarina para untar

· 1/2 kg de peito de frango cortado em tiras

· Suco de 1/2 limão

· 2 dentes de alho picados

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 200g de cogumelo fatiado

· 1 caixa de creme de leite

· 5 colheres (sopa) de ketchup

· 6 colheres (sopa) de requeijão

· 100g de mussarela ralada

· Coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 220 ºC. Corte a tampa da moranga e retire as sementes. Unte a casca da moranga com margarina, ponha em uma assadeira e leve ao forno durante 30 minutos ou até ficar macia. Tempere o frango com o limão, o alho, sal e pimenta. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o frango. Acrescente o cogumelo e deixe dourar. Junte o creme de leite, o ketchup, o requeijão e envolva tudo delicadamente. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Ponha na abóbora, cubra com a mussarela ralada, um pouco de coentro e um fio de azeite. Coloque sobre uma assadeira e leve ao forno para gratinar. Sirva em seguida.



Dica:

Uma idéia charmosa é colocar o frango em morangas pequenas e servir individualmente.1 moranga média